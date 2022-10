Striscia la Notizia | “gli autori…” | dietro le quinte | cosa succede davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sergio Friscia e Roberto Lipari sono tornatial bancone dila. La coppia siciliana funziona e si è meritatamente affermata nel corso delle ultime edizioni: non sorprende quindi che il tg satirico di Canale 5 abbia scelto di affidarsi ancora a loro per questo periodo. Intervista da DiPiù Tv, Friscia ha svelato alcuni retroscena che riguardano lui e il suo compagno di “bancone”. “Spesso andiamo fuori copione - ha confidato - e non c'è problema perché gli autori ce lo lasciano fare, anche perché capiscono che l'improvvisazione fa parte di noi”. D'altronde si tratta di due veri e propri animali da palcoscenico, che si sono fatti le ossa nei vari locali di Palermo. Friscia non ha nascosto di essere molto contento di essere tornato alla conduzione dila...