Seul | strage durante party di Halloween | almeno 146 morti e 100 feriti nella calca

, 50 persone in arresto cardiaco durante una festa di Halloween Era un sabato sera di festa, la prima dopo tre anni di divieti e restrizioni, per i giovani della capitale sudcoreana: secondo ...nel Mar Nero Ucraina, 4 navi da guerra russe colpite nella baia di Sebastopoli amiche d'infanzia Morta a 93 anni l'amica di Anna Frank, era l'Hanneli del suo Diario PIOGGE INCESSANTI Filippine ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Cinquantanove persone sono morte, schiacciate nella calca, durante una festa di Halloween nel quartiere Itaewon a Seul in Corea del Sud. E' ...