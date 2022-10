RISULTATI | NJPW Battle Autumn 29 11 2022

(Di sabato 29 ottobre 2022) Mentre una parte del roster era impegnata a New York per Rumble on 44th Street, la New Japan Pro-Wrestling ha tenuto l’undicesima serata del suo touril 29 ottobre al Kumagaya Citizen Gymnasium di Kumagaya, Saitama, Giappone. Di seguito tutti i. Ryohei Oiwa ha sconfitto Yuto Nakashima Tiger Mask ha sconfitto Kosei Fujita I Suzuki-gun (DOUKI, Taichi & Yoshinobu Kanemaru) hanno sconfitto Hiroyoshi Tenzan, Ryusuke Taguchi & Togi Makabe I Bishamon (Hirooki Goto & YOSHI-HASHI) hanno sconfitto gli House Of Torture (Dick Togo & EVIL) CHAOS (Tomohiro Ishii & Toru Yano) ha sconfitto Ren Narita & Tomoaki Honma Alex Zayne & Guerrillas Of Destiny (Hikuleo & Jado) hanno sconfitto BULLET CLUB (Gedo, KENTA & Taiji Ishimori) David Finlay, Hiroshi Tanahashi & Master Wato hanno ...

The Shield Of Wrestling

di Forbidden Door Trios Tag Team Match : "The Wizard" Chris Jericho, Sammy Guevara (... purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in ...La gimmick negli anni Nel 1984 lacedette la gimmick (cioè il personaggio da interpretare sul ... cercò il passaggio nella categoria pesi massimi con scarsi. Misawa come Tiger Mask II ... NJPW Rumble on 44th Street 2022 - Risultati dello show Dopo il ricco antipasto di ieri sera, questa notte a New York è andato in scena Rumble on 44th Street, in palio c'erano diversi titoli minori della compagnia, soprattutto relativi a NJPW Strong. A sor ...Ed eccoci nel breve recap di NJPW Rumble on 44th Street, l'ultimo show della New Japan Pro-Wrestling svoltosi negli USA.