Prodi | ' La fine della guerra in Ucraina solo con un accordo tra Cina e Stati Uniti'

(Di sabato 29 ottobre 2022) Romano, ex presidente del Consiglio italiano, così si è espresso nel suo intervento a Siracusa nel corso dell'ultima giornata del meeting "Sicilia, Mediterraneo, Europa": "Ho sempre avuto la ...

"L'Europa fino a questo momento - ha aggiunto- è stata gestita da due pistoni: la Francia e ... Poi continua: "Dopo ladella Seconda guerra mondiale - ha detto Joschka Fischer - gli Stati ...... è tutta da giocare: la proposta della commissione europea, prevista inizialmente per ladel ...del Pd e già ministro delle Politiche agricole del governo D'Alema e del secondo esecutivo di. "...L'ex premier italiano: "Contrariamente a quanto si pensa i cinesi non stano aiutando la Russia, a cui non hanno dato neppure una pallottola".“Ho sempre avuto la convinzione che il conflitto tra Russia ed Ucraina si concluderà quando la Cina e gli Stati Uniti si metteranno d’accordo”. Le parole di Prodi Lo ha detto l’ex presidente del Consi ...