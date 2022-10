Nasce il ‘Comitato locali centro storico’ | nominato anche il portavoce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDa troppi anni qualsiasi episodio di cronaca si verifichi neldella città viene etichettato come movida violenta ed automaticamente l’episodio viene strumentalmente utilizzato per scagliarsi con veemenza verbale contro gli esercenti delstorico. Gli stessi avventori che tranquillamente e con allegria, come avviene in tutte le città, si godono il tempo libero socializzando e gustando prelibatezze pagano lo scotto di uno esiguo numero di incivili, tra l’altro individuati prontamente dalle forze dell’ordine e denunciati, che creano sporadicamente dei disagi. Questo clima non fa bene alla città, non fa bene alstorico che si spopola sempre di più e non fa bene ai giovani. I controlli degli ultimi mesi hanno funzionato benissimo, la collaborazione tra attività e forze dell’ordine ha dato ...