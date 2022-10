Moratti | «La mia Inter tra Herrera e Ibrahimovic»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Massimo, ex presidente dell’, ha parlato al Corriere della Sera tornando sulla questione Calciopoli e Moggi Con una lungavista al Corriere della Sera, Massimoha raccontato molto della suae di quella del padre Angelo. Ecco il ritratto di alcuni personaggi e di episodi della storia nerazzurra: ANGELILLO – «Angelillo era classe pura. Fece un campionato straordinario, da 33 gol. Poi si innamorò perdutamente di una cantante, e si perse. Lo vendemmo e con il ricavato comprammo Luisito Suarez: intelligentissimo». HELENIO– «Ce lo segnalò un giornalista della Gazzetta dello Sport, mi pare proprio Franco Mentana, il papà di Enrico. Il Mago e Mourinho avevano molte cose in comune». 5 MAGGIO 2002 – «I giocatori credettero di aver avuto segnali ...

Massimo, ex presidente dell'Inter, ha parlato al Corriere della Sera tornando sulla questione Calciopoli e Moggi Con una lunga intervista al Corriere della Sera, Massimoha raccontato molto della sua Inter e di quella del padre Angelo. Ecco il ritratto di alcuni personaggi e di episodi della storia nerazzurra: ANGELILLO - "Angelillo era ...Si conclude così la lunga intervista di Massimoal Corriere della Sera. Un racconto che parte dal ricordo di papa Angelo ('per tutta lavita ho tentato di imitarlo pur sapendo che era ...L'ex presidente dell'Inter parla di calcio e di politica: "La serie A era manipolata e doveva vincere la Juve".«Ibrahimovic Simpaticissimo. Avevo l’abitudine di consultare i giocatori più importanti per la campagna acquisti, e con Zlatan avevamo un rito. Lui mi diceva: “Di Cambiasso l’anno prossimo potremmo a ...