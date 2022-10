Marelli in diretta | “Tocco di mano evidente | manca un rigore al Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilsta proseguendo sulla falsariga delle ultime gare anche contro il Sassuolo, realizzando ben 3 reti contro i malcapitati neroverdi nel solo primo tempo. Sugli scudi ancora una volta Khvicha Kvaratskhelia, autore di 1 gol e 2 assist, e Victor Osimhen, autore di una doppietta. I tifosi non possono che godersi questo, a dir poco “ingiocabile” nelle ultime gare per la clamorosa forza offensiva messa in mostra. Luca: “Netto fallo didi Rogerio in area” I gol potevano essere anche di più però: come ha testimoniato inil commentatore arbitrale di Dazn Lucainfatti l’assegnazione di un calcio diper ilper un fallo diin ...