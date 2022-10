Macron gioca d' anticipo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il presidente francese compete con i tedeschi nel Mediterraneo, nell’Est Europa e nel Caucaso. Obiettivo: contenerli. In queste ore gli scioperi a Parigi e nel resto della Francia stanno raggiungendo ancora una volta numeri «monstre», e le prime proteste si sono concentrate nel comparto petrolchimico. Le autorità francesi per ora reagiscono con atti d’imperio come le requisizioni delle raffinerie, al punto che Stéphane Sirot, uno storico esperto di sindacati, ha detto a Radio France che siamo già piombati in uno «scenario nucleare». Ritornare con la mente ai gilet gialli, che pochi anni fa misero a ferro e fuoco Parigi è un attimo. Al contempo, nell’arco di pochissimi giorni, Emmanuelha: cenato a lume di candela con Mario Draghi a Parigi, celebrato il sodalizio con la comunità di Sant’Egidio, volteggiato tra alti prelati e Quirinale a Roma. E ovviamente ha ...

AGI - Agenzia Italia

tende una mano verso il Vaticano con una richiesta di mediazione per un accordo di pace, e con l'altra emette fatture e firma un ordine per fornire armi alla zona di conflitto al regime di ...Oltre alle cerimonie dovute, la posta inè alta: rimettere sui binari la relazione franco - tedesca. Con questo obiettivo il presidente francese, Emmanuel, ha ricevuto all'Eliseo il ... Macron e Meloni all'AGI: "Il nostro rapporto é più importante di tutto", "Avanti su sfide comuni" Prendiamo a collegarsi con Parigi e con Veronica Noseda giornalista ampie schiere di averla qui con noi per tornare a parlare di di quello che succede ovviamente in Francia la politica francese come s ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...