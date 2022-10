Lucca Comics 2022 | il programma del 29 ottobre | eventi e appuntamenti imperdibili

Dungeons & Dragons, l'anteprima di 'Dragonero', i 60 anni di Spiderman, la semifinale di League of Legends. Ecco cosa non perdere ...Il 29 ottobre, presso il Cinema Centrale, nel contesto del& Games, verrà riproposto il primo episodio di Spazio 1999 in versione restaurata e in HD, poi dal giorno successivo " il 30 ...Prende il via oggi Lucca Comics & Games 2022, evento unico e multiforme, amato e creato dalle centinaia di migliaia di visitatori che ogni anno si danno appuntamento in uno dei più suggestivi centri s ...Tutti gli episodi, dopo l'anteprima al Lucca Comis & Games, arrivano in streaming in una veste curata sia nell'audio che nella messa in scena ...