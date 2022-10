La Juve batte il Lecce con l’aiutino | Scoppia la polemica sul web

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lail1-0 con un gol di fagioli.laper il mancato rosso a Minetti per un fallo su Oudin. Lantus ‘dimentica’ il Benfica e riparte in campionato, centrando la terza vittoria di fila e rialzando così la testa dopo la recente eliminazione dalla Champions League. Dopo un primo tempo bloccato il tecnico punta ancora più forte sulla linea verde gettando nella mischia Fagioli, Kean e Iling-Junior. Ed è proprio quest’ultimo a servire al 73? la palla a Fagioli, bravo poi a piazzarla all’incrocio con uno splendido destro a giro. I salentini provano a reagire nel finale ma all’89’ è il palo a negare il pareggio a Hjulmand (89?). Finisce 1-0 per lache torna così a sorridere in un momento reso difficile anche dal caso plusvalenze, ...