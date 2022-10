Agenzia ANSA

lunedì il neo ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dovrà decidere se ... Da Parigi Air France - Klm ha fatto sapere che il negoziato col Mef, azionista unico di, va ...Si corre per presentare la proposta a Bruxellesil 30 novembre. Per alcuni la rotta sul ... Cessione di, il governo vorrebbe Air France nel capitale. Nuove misure: sarà rivista la tassa sugli ... Ita: entro lunedì decisione su rinnovo trattativa Certares - Ultima Ora Entro lunedì il neo ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dovrà decidere se prorogare la trattativa in esclusiva con Certares, in partnership commerciale con Delta e Air France- ...Il dossier sulla privatizzazione del vettore aereo di bandiera ITA Airways arriva sul tavolo del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Tanti i nodi della questione: dalle deleghe tolte ...