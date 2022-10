Inter-Sampdoria 3-0 le pagelle e il tabellino della partita | super goal di Correa

(Di sabato 29 ottobre 2022)lee il. La gara di ”San Siro”, anticipo serale, chiude il programma del sabato calcistico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè l’anticipo serale12a giornataSerie A, un match che l’Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

: Barella mette tutti d'accordo ., il ritorno emozionante di Stankovic .: il gol di Correa è una speranza . Morto un ultras nerazzurro: il ...Dopo aver appreso la notizia della morte di Boiocchi , la Curva Nord dell'è restata in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro laa San Siro, per ...INTER-SAMPDORIA 2-0 (20' De Vrij, 44' Barella) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA 53' - Nuovo cambio per la Samp: fuori Villar, dentro Verre. 52' - ...L’Inter chiude il match di San Siro contro la Sampdoria a meno di 20 dal termine. Al 73' Correa raccoglie palla sulla sua trequarti, si invola in campo aperto per 50 metri e con un tiro sul primo palo ...