Il ' baby' Fagioli lancia la Juve | battuto il Lecce 1-0

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - Il primo acuto in Serie A del 21enne Nicolo, regala allantus un successo pesantissimo nell'insidiosa trasferta di. Al Via del Mare finisce 1-0 proprio grazie ad uno splendido destro a giro del classe 2001, che permette alla squadra di Allegri di centrare la terza vittoria di fila in campionato e dimenticare in qualche modo l'eliminazione anticipata dalla Champions League. I bianconeri salgono così a 22 punti in classifica, momentaneamente alla pari con la Roma, mentre i giallorossi di Baroni, fermati da un palo all'89', rimediano il sesto ko restando pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Gli ospiti provano subito a prendere in mano il comando delle operazioni, portandosi stabilmente nella metà campo avversaria a caccia dell'offensiva giusta per rompere l'equilibrio. Milik e compagni però non ...