Fermare il bagno di sangue Ucraina | l' appello di De Luca

ilmessaggero.it

'Ero con Meredith - ha detto ancora Guede - ci siamo scambiati effusioni, abbiamo avuto un approccio sessuale, sono andato al, ho provato ail sangue che le usciva dal collo... Ovvio ...Napoli, 28 ottobre 2022 "Mediterraneo significa apertura, siamo la regione più giovane d'Italia e per i giovani dobbiamo bloccare ildi sangue che è in atto. Mentre parliamo migliaia di persone muoiono. Bisogna bloccare la guerra e insediare una conferenza di pace con le Nazioni Uniti alla quale deve partecipare la Cina ... De Luca: Fermare il bagno di sangue che è in atto in Ucraina, dobbiamo farlo per i giovani (Agenzia Vista) Napoli, 28 ottobre 2022 "Mediterraneo significa apertura, siamo la regione più giovane d'Italia e per i giovani dobbiamo bloccare il bagno di sangue che è in atto. Mentre parliamo migl ...Unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, a Perugia, è uscito dal carcere da un anno: «Ho sbagliato, ma non sono un assassino. Lavoro in biblioteca» ...