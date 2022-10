F1 GP Messico 2022 | Hamilton | “Migliore qualifica dell’anno per noi”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Il primo giro era buono per il secondo posto, poi è stato cancellato, ma la Red Bull è molto veloce. Prestazione comunque fantastica, miglior, dimostra la perseveranza e la forza nel non mollare mai, grazie mille a tutti”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis, dopo le qualifiche del GP deldi F1 chiuse al terzo posto: “Russell secondo? Anche i miei giri sono stati piuttosto buoni, l’ultimo giro non sufficiente. Continuiamo a spingere, sono contento della posizione visto che la prima curva è molto lontana alla partenza. Strategia Mercedes partendo da secondo e terzo posto? Vediamo”. SportFace.

...30 Empoli - Atalanta 15:00 Cremonese - Udinese 15:00 Spezia - Fiorentina 18:00 Lazio - Salernitana 20:45 Torino - Milan MOTORI - FORMULA 1 21:00 GPCALCIO - AMICHEVOLI 15:30 Arabia Saudita - ...... al volante di una Red Bull, il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp del. L'olandese ... 29 ottobreLa vittoria nel mondiale piloti non sembra aver scalfito la voglia di primeggiare di Max Verstappen che, anche in Messico, ha dimostrato tutti il suo talento andando a conquistare la pole position del ...Una pole position senza storia. Max Verstappen non vuole lasciare nulla per strada, nonostante abbia conquistato matematicamente il titolo già da qualche settimana. L'olandese della Red Bull è infatti ...