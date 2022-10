Assalitore di Assago | arresto convalidato «Ho deciso di colpirli per sopprimere la mia rabbia»

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’diresterà piantonato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Paolo. Il giudice di Milano Patrizia Nobile ha “l’e applicato la misura cautelare come da richiesta” per Andrea Tombolini, 46 anni, accusato di omicidio e tentato omicidio per aver accoltellato a morte un dipendente e ferito cinque clienti dell’ipermercato Carrefour adper l’diUna decisione scontata nei confronti dell’uomo che giovedì 27 ottobre, intorno alle 18.35, ha percorso gli scaffali del supermercato, ha impugnato un coltello e lo ha usato a caso, colpendo chi gli stava accanto. In soli 60 secondi ha lasciato a terra sei persone – dal dipendente del supermercato Luis Fernando ...

è morto causa delle ferite riportate da Andrea Tombolini, 46 anni, con problemi mentali. Ecco cosa ci faceva Pablo Marì ad Assago. Dopo il tragico episodio si cerca di ragionare a mente. IL VIDEO DEI SETTE MINUTI DI FOLLIA DI ANDREA TOMBOLINI AL CENTRO COMMERCIALE. Sette minuti. È il tempo che impiega il 47enne Andrea Tombolini per il suo assalto al centro commerciale Milanofiori di Assago. Le parole che testimoniano il carattere schivo, corretto ma deciso di Massimo Tarantino: "Non sono un eroe e c'è gente che sta soffrendo"