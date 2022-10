Stupro Policlinico | M5S – LcR | “Vicini alla tirocinante violentata | responsabile sia punito con la massima severità”

Leggi su italiasera

"Piena solidarietàda un collega infermiere durante un turno di notte all'ospedale Umberto I. Un gesto vile, scellerato e disumano, che condanniamo con forza e determinazione, avvenuto in un luogo che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza e accoglienza per tutti. L'auspicio è che la giustizia faccia il suo corso e che gli inquirenti accertino ogni responsabilità del caso, punendo con il massimo rigore uno dei crimini più odiosi e meschini di cui possa rendersi portagonista l'essere umano". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.