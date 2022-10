Rugby femminile | Mondiali 2022 | Italia | Di Giandomenico “Le ragazze sono matte e non abbiamo nulla da perdere”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si disputa domani mattina alle 5.30 lo storico quarto di finale che vedrà l’scendere in campo contro la Francia a giocarsi un posto in semifinale. Per ilazzurro si tratta di una prima volta, con mai nessuna nazionale che aveva superato la fase a gironi di un torneo iridato, ma Andrea dinon ha paura che lesi sentano appagate, anzi. “Appagate? Assolutamente no. Sia perché questee nonmai appagate, sia perché cerchiamo sempre di guardare avanti. Nondao da rimpiangere: semplicemente non dobbiamo lasciaredi intentato” ha detto il ct nella conferenza stampa alla vigilia del match. Una partita dove mancheranno Sara Tounesi, ...

L'Italia dovrà, quindi, giocare al massimo in difesa, togliere ogni opzione offensiva alle avversarie e poi alzare decisamente il livello di concretezza rispetto alle prime uscite , dove le azzurre ...Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW Foto: LiveMedia/Alessio TarpiniNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...AUCKLAND - "Queste ragazze sono delle meravigliose matte. E hanno una gran voglia di continuare a stupire": Andrea Di Giandomenico racconta la Nazionale di rugby femminile, che sabato - quando in Ital ...