Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 28 ottobre 2022 “Ildrammatico delin cui lanel. Per mano del Fascismo. Ildelle vittime e in particolare di. 100 anni fa la politicanele incominciò il periodo più buio, noi vogliamo oggi celebrare e difendere la. Ricordiamo le vittime del fascismo. Ildeve ricordare questo, il momento più buio. Il momento in cui lo stato alzo bandiera bianca verso il fascismo. Lava rafforzata ogni”. Lo ha dichiarato EnricoSegretario del Partito ...