La fine del motore termico non è la fine dell’industria Ue Gli scenari di Tritto T&E

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Con l’accordo di giovedì, Commissione, Consiglio e Parlamento europei hanno di fatto segnato il destino delle automobili aendoin Ue – superando le resistenze di politici tedeschi e leader industriali. A partire dal 2035 sarà consentito vendere solo auto e furgoni nuovi a zero emissioni. L’obiettivo a lungo termine (ossia il 2050) è sostituire l’intera flotta europea con veicoli non inquinanti, abbattendo il 16% delle emissioni climalteranti dell’Unione. Il grande tema, naturalmente, è l’impatto che questa misura avrà sul comparto automobilistico europeo – uno dei gioielli della corona del Vecchio continente. Per Franz Timmermans, responsabile del Green Deal europeo, l’accordo “invia un segnale forte all’industria e ai consumatori: l’Europa sta abbracciando il passaggio a una mobilità a emissioni zero”. Cosa già evidente dalle mosse del ...

GizChina.it

Quel Pisa acampionato finirà in Serie B, l'anno successivo mancherà di poco la promozione con ... Nel 1978 Anconetani ha 55 anni e più di trenta già passati nel mondocalcio. Il suo romanzo si ...... ma secondo i beninformati media americani a scrivere la parolaa quella che a tutti gli ... L'incubo professionale e umano che sta vivendo ci ha permesso - forse per la prima volta dall'inizio... Un iPad "gigante" in arrivo entro la fine del 2023 In evidenza anche il posizionamento sempre più globale di Ducati, ricordando una rete capillare di concessionari che entro la fine di questo anno raggiungerà oltre 820 punti in più di 90 Paesi.In Toscana sono oltre 46mila le imprese turistiche registrate a fine giugno 2022, l'11,5% della filiera turistica nazionale, con oltre 169mila addetti del settore, il 6,7% del totale addetti Italia. ( ...