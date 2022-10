Il Natale buono di Aisla con ‘doni preziosi come un sorriso’

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Con il carovita e l’aumento del costo dell’energia elettrica, l’inverno appare più difficile da affrontare, soprattutto per le famiglie dei malati con sclerosi laterale amiotrofica. Per questo ildi(Associazione italiana Sla), nel porre al centro il valore della famiglia, lancia quest’anno l’iniziativa di “doniun sorriso” che, acquistati nel negozio solidale di, sono destinati al supporto dei servizi a favore delle famiglie. “La vita è bellissima”, dichiara la testimonial Silvia Codispoti nel video che lancia la campagna delsolidale diper le persone con Sla che vivono solitamente nelle loro case, dove è possibile mantenere legami, relazioni, affetti e dove l’energia elettrica è ...

