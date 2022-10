“Giustizia per Lola Daviet” | presidio al consolato francese di Milano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 28 ottobre 2022), 28 ott – CasaPound Italia e la Rete dei Patrioti hanno organizzato, durante la serata di ieri, undavanti aldiper ricordare la 12ennebarbaramente stuprata, seviziata e assassinata da una giovane algerina. Durante l’evento sono stati letti alcuni passi tratti dal volume Il Campo dei Santi di Jean Raspail, un brano del libro Samurai d’Occidente di Dominique Venner e un’intervista rilasciata alla stampa italiana qualche anno fa da Renaud Camus, intellettuale transalpino noto per la sua teoria della Grande Sostituzione e per questo perseguitato giudiziariamente dai tribunali parigini. La cerimonia si è conclusa con un minuto di silenzio e la deposizione di un mazzo di fiori per ricordare...