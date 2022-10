Elenoire Ferruzzi non si rassegna | dedica a Daniele Dal Moro dopo GF Vip

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una punizione emblematica quella che il pubblico del GF Vip ha ritenuto meritasse. La concorrente è stata fatta fuori da un televoto flash e la sua avventura nella Casa più spiata d'Italia si è conclusa in malo modo. Frasi decisamente intollerabili nei confronti di Nikita Pelizon, "porta iella, il malocchio", fino allo sputo a terrail passaggio della ragazza, per non parlare degli atteggiamenti morbosi nei confronti diDal, hanno costretto la produzione a prendere un serio provvedimento. Ritornata in possesso dei suoi profili social,ha fatto unaDalil due di picche l'ex gieffina non si è ancora ...

