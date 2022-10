Convocati Juve | fuori Vlahovic | Paredes e Locatelli

Lecce, le scelte del tecnico giallorosso Baroni alla vigilia del match contro la. La lista completa Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha diramato iper la sfida alla. Portieri - Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori - Baschirotto, Cetin, Dermaku, Gallo, Gendrey, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti. Centrocampisti - Askildsen, ...Domani Chiesa e Pogba non sono, impossibile anche per mercoledì e al 99% non ci saranno neanche contro l'Inter. Se ci saranno, magari lo faranno col Verona o con la Lazio, ma sarà molto ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Lecce. Indisponibile dell’ultim’ora Dusan Vlahovic, che salterà la sfida ...