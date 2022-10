Buco nell’acqua per Ilaria D’Amico | già rimpiange la scelta?

Leggi su inews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Brutte notizie per la nota conduttrice televisiva, che certamente non si aspettava dei dati così bassi con il suo progetto Da ieri seraè tornata al suo primo amore. Ovvero la Rai, che ha deciso di puntare nuovamente sulla nota conduttrice televisiva. Nel palinsesto 2022-2023 c’è posto dunque anche per la L'articolo proviene da Inews24.it.