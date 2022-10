Bonus 150€ | chiarimento INPS per tutti i dipendenti

Leggi su consumatore

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Cosa fare per ricevere iluna tantum di 150 euro, alcune annotazioni utili per i lavoratoriIl150 euro fa parte dell’ultimo Decreto Aiuti (ter) pubblicato in settembre. Lo stile è il medesimo del precedente beneficio da 200 euro: un sostegno per le famiglie più in difficoltà e aiutarle a far fronte L'articolo proviene da Consumatore.com.