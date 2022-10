Addio a Jerry Lee Lewis | leggenda dark del rock' n' roll Stavolta non è una fake news

alla leggenda del rock&rollLee Lewis Il cantante e pianista statunitenseLee Lewis , leggenda del rock 'n' roll i cui dischi esplosivi, le esibizioni infuocate e gli scandali della ...Nato in Louisiana in una famiglia poverissima che aveva ipotecato la casa per comprargli il primo pianoforte,aveva imparato da solo a suonare e a 14 anni si era esibito per la prima volta in ...Jerry Lee Lewis è stato per mezzo secolo l'uomo simbolo per un'intera generazione che è cresciuta ed invecchiata a colpi di rock 'n roll e ballando sulle note di Great Balls of Fire.Brani indimenticabili come "Great Balls of Fire" entrato poi nella colonna sonora di "Top Gun" lo avevano portato a metà anni Cinquanta nell’Olimpo del ...