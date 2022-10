1923 | il prequel di Yellowstone con Harrison Ford e Helen Mirren ha una data di uscita

Ma il primo passo, appunto, era il. Sapevamo che la première dello show era fissata a dicembre di quest'anno, ma ora abbiamo una data precisa: il 18 dicembre 2022 . Questo per quanto riguarda ...Taylor Sheridan è la gallina dalle uova d'oro di Paramount+, senza dubbio. Dopo la conferma del rinnovo per una seconda stagione di, infatti, Yellowstone potrebbe avere altre due serieambientate negli anni '40 e '60. Lo show creato dallo scrittore di Hell or High Water ha debuttato su Paramount Network nel 2018 e ...All'indomani dell'annuncio di una grossa espansione per il franchise di Yellowstone, il primo degli spinoff ottiene un'uscita ravvicinata su Paramount+ ...Il creatore di Yellowsone Taylor Sheridan non si arresta e oltre alla seconda stagione di 1923 sta già pensando ad altre due serie prequel, ambientate negli anni '40 e '60.