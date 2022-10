Un carabiniere ha sparato a un comandante e poi si è barricato in caserma

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI - Un appuntato dei Carabinieri hae ferito ildella stazione di Asso, in provincia di Como, dove entrambi erano in servizio. Il militare si è poiall'interno. Sul posto sono presenti altri carabinieri. Non sono note le condizioni di salute del superiore ferito. Secondo quanto si apprende, il Brigadiere Antonio Milia, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, con la propria pistola d'ordinanza, contro ildi Stazione Doriano Furceri. Al momento i due militari sono ancora all'interno dello stabile e non si conoscono le condizioni del Luogotenente. Nell'area operativa dellanon sono presenti altri Carabinieri. Sul posto è presente la locale Arma territoriale e i reparti specializzati per gestire le situazioni di emergenza. Il Brigadiere Milia era stato ...

