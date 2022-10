Terrorismo | in Puglia arrestato un estremista di destra

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si tratta di un giovane di 23 anni reclutato dal gruppo terroristico neofascista The base. Secondo gli inquirenti sarebbe stato pronto a entrare in azione per la difesa della razza bianca. Nelle chat minacce di morte alla senatrice Segre

In casa dell'uomo sono stati trovati una carabina, una pistola a pallini, una balestra, armi da taglio e mazze da baseball con impressa la svastica nazista. Anche una custodia con nomi di responsabili ..., arrestato suprematista in: 'Pronto a morire in difesa della razza bianca'. Si ispirava a Breivik e Traini. Le minacce a Liliana Segre Mara Cagol, svolta nelle indagini sul caso ...Un giovane pugliese è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura, con le accuse di arruolamento con finalità di terror ...È stato arrestato per terrorismo un uomo in Puglia, Italia, con legami con i suprematisti bianchi di Capitol Hill.