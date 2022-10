Putin | l' Occidente | ci vuole sterminare | come i nazisti e fa gioco sporco

... destabilizza i mercati alimentari ed energetici globali e organizza provocazioni su Taiwan" sono le parole, ancora d'attacco, di Vladimirche accusa l'di condurre un "gioco ...- - > Il presidente russo Vladimirinterviene al club Valdai a Mosca - Ansa . Vladimir, ha illustrato oggi il suo punto di vista sulla guerra in Ucraina e sull'al club Valdai, importante "think tank" moscovita che raccoglie analisti, politici, economisti, intellettuali. ...MOSCA - Torna a parlare del conflitto ucraino il presidente russo Vladimir Putin e non usa mezzi termini: "Il cosiddetto Occidente ha fatto un gioco sporco, un gioco sanguinoso, senza considerare gli ...Il oresidente russo pnon useremo l'arma nucleare in Ucraina Il presidente russo: "Non avrebbe senso, né politicamente né militarmente". ma si dice che pronto "a risolvere problemi di dialogo con l'Usa ...