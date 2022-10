L’Antica Pizzeria Da Michele | menu speciale per il 1° anno a Salerno

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giovedì 27 ottobre, a pranzo e a cena, tutte le pizze in menù, comprese le senza glutine, avril costo di 5 euro, come nella sede di Forcella. Con ogni pizza, verrà offerto un drink in omaggio. “La sede diè stata una scommessa importante che si può dire vinta – continua Sergio Condurro, amministratore deDa-. Come in tutte le sedi, gli ingredienti sono i nostri, utilizzati a Napoli da anni: farina del Mulino Caputo, fior di latte Fior d’Agerola, olio Fratelli Masturzo e pomodori Solea. La nostrarispetta i nostri valori e siamo orgogliosi che questa realtà sia fonte di orgoglio per noi tutti”. “Unfa dicevo che, con, si realizzava un sogno imprenditoriale: portare ...