La serie Realme 10 svelata | ecco immagini e caratteristiche

... probabilmente anche in Europa: lo ha annunciato su Twitter Madhav Sheth , vice presidente di, e poi anche l'account internazionale del produttore cinese. Il design delladovrebbe ...Il brand afferma che la10 farà un grande balzo in avanti in termini di prestazioni, design e display. In precedenza, una fuga di notizie suggeriva che l'evento di lancio avrebbe avuto ...Realme ha confermato che annuncerà il Realme 10 a novembre, accennando a tre principali miglioramenti che i clienti potranno aspettarsi.Le indiscrezioni sugli smartphone della nuova gamma Realme 10 si sono fatte sempre più interessanti negli ultimi giorni, un riscontro importante è arrivato in queste ore dalla casa madre con la confer ...