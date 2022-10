Gas | Sechin | price cap attentato a mercato e alla sovranità

(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Non appena gli Stati Uniti hanno parlato dicap, l'Unione Europea si è messa all'opera. Vogliono limitare i prezzi a seconda del livello dei rapporti con il Paese fornitore". Così Igor, ...

Agenzia ANSA

"Non appena gli Stati Uniti hanno parlato di price cap, l'Unione Europea si è messa all'opera. Vogliono limitare i prezzi a seconda del livello dei rapporti con il Paese fornitore". Così Igor Sechin, ceo e presidente di Rosneft, nel corso del Forum Economico Eurasiatico a Baku. "È un attentato - aggiunge - non solo al mercato ma anche alla sovranità. Abrogare i diritti sovrani dei Paesi e dal(24,5%), ma nel solo periodo gennaio - maggio 2022 ha già raggiunto i 7,39 miliardi. Ai lavori parteciperanno esponenti del Governo dell'Azerbaigian e della Federazione Russa. I mercati energetici e delle materie prime, il ruolo dell'Azerbaigian e la cooperazione con Europa e Italia e i profondi cambiamenti geopolitici che stanno avvenendo a livello globale.