Formula 1 - Città del Messico | sfida ad alta quota

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dal Texas al, in poco meno di una settimana: team e piloti di1 sono arrivati all'Autodromo Hermanos Rodriguez dove questo fine settimana si correrà il Gran Premio didel, terzultimo appuntamento della stagione 2022 di1. Titoli assegnati. Quello di Austin è stato un GP agrodolce per la Red Bull Racing: se da un lato la vittoria di Verstappen ha consentito alla squadra di conquistare matematicamente il titolo costruttori, dall'altro c'è stata una profonda tristezza per aver perso il proprio faro. Sabato scorso, infatti, poco prima dell'inizio delle qualifiche è giunta in America la triste notizia della scomparsa del fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz. In diversi si sono chiesti quale futuro potranno avere le due squadre appartenute al visionario ...