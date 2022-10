(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Una storia dilegata a un'inchiesta sulla Sanità, un lungoche ora diventa un libro, per raccontare una vicenda che ne contiene purtroppo molte altre., coinvolta e ...

Il Sole 24 ORE

Una storia dilegata a un'inchiesta sulla Sanità, un lungoche ora diventa un libro, per raccontare una vicenda che ne contiene purtroppo molte altre. Marta Gentili, coinvolta e poi assolta "...È facile dire un. Ma bisogna provarlo. Penso alle decine di persone che lo provano. Non parlo diperché è stata la fiducia nella giustizia a salvarmi. Ma nove anni sono una fetta ... Un incubo di malagiustizia: il racconto di Marta Gentili - Il Sole 24 ORE Milano, 26 ott. (askanews) - Una storia di malagiustizia legata a un'inchiesta sulla Sanità, un lungo incubo che ora diventa un libro, per raccontare una vicenda che ne contiene purtroppo molte altre.