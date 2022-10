Ultime Notizie – I servizi Air & Ocean di Rhenus Group in espansione in Italia | il leader della logistica continua a crescere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le sedi Airdisalgono a dieci in, con l’apertura a inizio ottobre del nuovo polo di Treviso. Una realtà innel Nordest ma non solo, contando già sedi a Trieste, Udine, Pordenone, Brescia, Verona, Milano, Modena, Prato e Padova, confermandosi sempre più aziendanel campoe dei trasporti via mare e via aerea. Proprio il porto giuliano sarà sempre più centrale nei piani dell’azienda, destinato a diventare il principale gateway per la gestione delle merci in inbound, dall’Asia verso il Sud Est Europeo. “L’inaugurazione del nostro nuovo ufficio di Treviso – spiega Simone Riccobono, Country Manager diAir...