“Totti e Ilary? Due bori” Siluro inaspettato | storia cafona e noiosa

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Simonetta Matone, eletta con la Lega alla Camera, si è scatenata contro FrancescoBlasi. La notizia della rottura del matrimonio e la battaglia legale tra l'ex capitano della Roma e la presentatrice televisiva di Mediaset sta occupando le pagine dedicate al gossip, ma non appassiona più di tanto l'esponente leghista. “Con chi sto tranella vicenda della loro separazione? È una cosa che mi annoia, li trovo due, questo litigare per delle cose cafone è da, per i Rolex, per le borse firmate, non me ne può fregare nulla” le parole dell'ex giudice intervistata dalla trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Chi tra l'ex calciatore e la conduttrice ha più ragione rispetto all'altro?” chiedono ancora a Matone, che replica quasi seccata, nonostante ...

