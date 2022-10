L'Eco di Bergamo

... alle ore 21.00 , aldi Varese con il concerto dei Libera Uscita e della storica Band di Ligabue . Sul palco anche il coro Mis Mel per un live ricco dirock il cui ricavato sarà ......del, ad esprimersi con fantasia, immaginazione e creatività attraverso una molteplicità di linguaggi. Lavoreranno col corpo e la voce, il movimento e il suono, i pensieri e le. Oplà ... Teatro, emozioni e laboratori i ragazzi raccontano la bellezza Tante emozioni e tanto successo di pubblico al Parco minerario e al teatro delle Rocce di Gavorrano con Insieme in Rosa ...Bergamo. Un progetto del Comune a cura di Maria Grazia Panigada vede coinvolti 1.570 studenti tra gli 11 e 14 anni di 51 scuole di Bergamo. La bellezza È la complessità! Non lo dicono Robert M. Pirsi ...