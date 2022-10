Steward sospeso per un selfie con Osimhen | “Persona d’oro | non credete a cosa ha fatto per me”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Matteo Lo Cicero è il giovanenapoletanoper uncon Victor, ma il nigeriano è già intervenuto. La storia viene racconta proprio dal protagonista di questa vicenda che a Serie A News dice: “Finita la gara ero nella zona dove passano i calciatori e dove vengono attesi da amici e familiari. Ho incontrato Oma Akatugba. Gli ho chiesto chi stesse aspettando e lui mi ha detto che era in attesa di Victor.è il mio idolo, era perfino sulla torta dei miei diciotto anni. Così ho raccontato ad Oma che il mio sogno era avere una sua maglia autografata o di parargli anche solo per due minuti e di scattare un. Dopo la nostra chiacchierata, ho seguito Oma per provare ad incontrare Victor e così è stato“., ...

Dopo un po', però, è arrivata una responsabile della Roma che mi ha chiesto di darle il fratino dae che non avrei potuto stare con un calciatore sul mio posto di lavoro. In quel momento ...Si scatta un selfie con Victor Osimhen e vienedal lavoro. È la storia di Matteo,diciottenne dell'Olimpico che domenica sera al termine di Roma - Napoli ha avvicinato l'attaccante per chiedergli una foto. La scena è stata vista ...Matteo ha realizzato un sogno, parlare con il suo idolo: 'È un ragazzo incredibile e non il solito vip. Ho davvero fatto la scelta giusta a scegliere un idolo così'.Si scatta un selfie con Victor Osimhen e viene sospeso dal lavoro. È la storia di Matteo, steward diciottenne dell’Olimpico che domenica sera al termine di Roma-Napoli ha ...