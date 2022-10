Siti a luci rosse | Un vizio anche di preti e suore Il monito del Papa

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Scusatemi se scendo in questi dettagli sulla pornografia, ma c'è una realtà che tocca i sacerdoti, i seminaristi, le, le anime consacrate" Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

...dei 'Borghi più belli d'Italia' e nelle giornate del 10 - 11 dicembre 2022 si accende di... ma consigliamo di visionare iufficiali prima di organizzare una visita.rosse, il monito di Papa Francesco: 'É un vizio anche di preti e suore' Papa Bergoglio, durante l'incontro di lunedì 24 ottobre, si è rivolto a preti e seminaristi mettendoli in guardia ... Siti a luci rosse, Papa Francesco: É un vizio anche di preti e suore "I telefonini e i dispositivi digitali vanno usati, ma non per la pornografia, nemmeno quella normale: il diavolo entra da lì" ...Con Magia di stelle il Natale si accende di luci e decorazioni che illuminano gli interni ed esterni della casa.