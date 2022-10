Rigassificatore Piombino | Snam | ok positivo | avvio tempi brevi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)"esprime soddisfazione per la positiva conclusione dell`iter autorizzativo del progetto Fsruche contribuirà in maniera determinante alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici del Paese". Lo sottolinea la società in una nota.inoltre spiega come "l`atto autorizzativo espresso dal Commissario straordinario di Governo riporta, al suo interno, diverse prescrizioni tecniche e procedurali che la società vaglierà già nei prossimi giorni per consentire il tempestivodei lavori e fare tutto quanto possibile per disporre dell`unità operativa entro iprevisti".

'La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche per il suo posizionamento in porto, può arrivare a- ha detto il governatore siglando l'atto -. Significa per 60 milioni di italiani l'...'Ildie' necessario per garantire la sicurezza energetica della Toscana e dell'Italia: e' ora altrettanto urgente varare una serie di norme e risorse capaci di produrre efficaci ...Si aspettava di più Carlo Calenda. "Giorgia Meloni ha fatto un'infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma senza una traccia sul "come" fare le cose. Non c'è alcuna scelta, né idea ...Il governatore toscano Giani autorizza Snam ad installare la grande nave rigassificatrice nel porto di Piombino per tre anni. Il sindaco Ferrari ricorre al Tar. Regione e parlamentari dem chiedono al ...