“Quando ti entro nel letto…” | Antonino Spinalbese all’angolo | scatta il gossip rovente VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Accuse infuocate all’hair stylist: dopo la puntata,la faida tra i due gieffini, il flirt cola a picco.(fonte youtube)Negli ultimi minuti i Vipponi stanno assistendo ad un confronto infuocato trae la compagna di avventura Sofia Giaele De Donà. L’ultimo prime time del reality ha riservato una cocente umiliazione alla star di “Ti spedisco in collegio”. La modella veneta, infatti, sembra aver preso il posto di Ginevra Lamborghini nel cuore del parrucchiere, salvo poi subire in diretta l’etichetta di “gattamorta“. Cristina Quaranta l’ha infatti definita una “zecca“, e l’ereditiera di casa Lamborghini ironizza circa le sue manovre sensuali per circuire il fascinoso. Sofia Giaele ...

la Repubblica

il 2050, la calotta polare dell Artico potrebbe trovarsi senza ghiaccio durante l'estate . È ... Dasono iniziate le misurazioni satellitari, negli anni '70, i dati hanno mostrato un calo ...... prima di partire anche lui per Perugia, gli lascia in albergo un biglietto perentorio: "...Facta va a prenderlo alla stazione, alle20.05, si apparta con il presidente del Consiglio e lo ... Sottosegretari, Fazzolari (FdI): "Li avremo entro una settimana". Forza Italia verso il Viminale Il rischio di morire collegato al fumo ritorna uguale a chi non si è mai acceso una sigaretta. Per chi smette dopo, o non smette affatto, può aumentare fino a tre volte ...Quando si tratta di ictus, ogni minuto è fondamentale ... sul “fattore tempo” proprio perché la finestra temporale per intervenire è racchiusa entro le prime 4,5 - massimo 6 ore. Alice Italia Odv è da ...