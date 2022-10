Nadia Toffa | la mamma Margherita | “Sento la sua voce dall’Aldilà”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ladisente ladi sua figlia. A raccontarlo è stata direttamente lei in un libro appena pubblicato con Cristina Corrada, dedita alla metavisione e alla metafonia, vale a dire il ponte di comunicazione video e audio con l’aldilà: “Per comunicare con mepassa da una terza persona, Cristina, con cui stabilirebbe una connessione spirituale tramite una radio. Non è mai andata via, lae ricevo sempre dei segnali da lei”, ha aggiunto la donna in un’intervista ad Affari Italiani. Del tema si è anche parlato a Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti era presente anche la presunta medium Susy Gallesi, la quale ha rivelato: “Ladiha ...