Mario Rui chiamatelo Super Mario Cross

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)Rui e Kim È un Napoli fiabesco e alle favole credono solo i bambini e i sognatori o gli adulti che hanno dentro la fame di chi si ribella alle semplici deduzioni. C’era una volta un dubbio che si mostrò alla realtà e divenne certezza. ‘O cunto de li cunti… La magia di Basile ha la maglia azzurra. Il terzo attaccante in ordine gerarchico segna una doppietta, quattro goal in quattro presenze in Champions. Cholito è la via orgasmica al napolismo, è il sentiero di luce che si forma di notte sull’acqua del mare con la luce della luna. E’ la sorpresa di chi ama e sa dirti anche perché. Argenti(di)NapoliRui. Da oggi, ogni volta che corre sulla fascia sinistra parte la musichetta dell’idraulico in salopette....