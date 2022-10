LIVE Musetti-Ramos-Vinolas 6-1 3-6 | ATP Basilea 2022 in DIRETTA | lo spagnolo trascina la partita al terzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GARIN A VIENNA (NON PRIMA DELLE 14.00) 16.22 78% di prime in campo percon il 94% di resa. Solo 4 punti su 11 percon la seconda: deve ritrovare aggressività. 6-3 SECONDO SET. Loporta laal. 40-30 Morbida la seconda di servizio di, entrain risposta. 40-15 Bel dritto in contropiede: due set point per. 30-15 Serve benee chiude lo smash. 15-15 Buona prima per. 0-15 Gran rovescio lungolinea in anticipo. 5-3 BREAK. Stecca con il dritto: lo ...