Daniele Silvestri torna con il singolo Tik Tak | al via il tour nei teatri

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)in radio con il nuovoTik Tak, al via da Assisi ilneiil 28 ottobrein radio e su tutte le piattaforme digitali con Tik Tak (https://epic.lnk.to/Tiktak), primoche anticipa il nuovo album di inediti (Epic / Sony Music Italy). Le parole si susseguono e si rincorrono nelle ossessioni algebriche e croniche del protagonista: un uomo che vive (o convive) con il suono costante di un metronomo nella testa, che inesorabilmente scandisce il tempo suddividendolo in battiti che si ripetono sempre uguali nel loro tik-tak costante “lo senti il battito? ti – ta – ta – ta / ho questo cazzo di clic nella ...

Agenzia ANSA

il 28 ottobre torna con "Tik Tak", il primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti (Epic/Sony Music Italy). Le parole si susseguono e si rincorrono nelle ossessioni ...Intanto le voci danno possibili come candidati per il centrosinistraLeodori (Pd) attuale ... Anche se c'è chi spingerebbe con grande piacere il nome di Francesco, attuale capogruppo ... Daniele Silvestri torna con l'inedito Tik Tak Daniele Silvestri il 28 ottobre torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con “Tik Tak”, primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti (Epic / Sony Music Italy). Le parole si susseguono ...(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Daniele Silvestri il 28 ottobre torna con 'Tik Tak', il primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti (Epic/Sony ...