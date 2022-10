Dalla Valseriana al Quirinale | Mattarella incontra il piccolo Mirko

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non capita tutti i giorni dire il Presidente della Repubblica. Sicuramente per il giovanissimo bergamascoPezzoli, 10 anni di Cene, aver conosciuto di persona Sergioè stata un’esperienza indimenticabile. L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di martedì 25 ottobre al Palazzo del, a Roma, sede della Presidenza della Repubblica, alla presenza di mamma Ester Caccia, papà Andrea Pezzoli e dei due fratellini, Thomas e Francesco. L’appuntamento è scaturito da una conversazione epistolare intrattenuta dacon il presidente: nei mesi scorsi il ragazzino ha scritto una lettera al Capo dello Stato che gli ha risposto invitandolo ad andare a trovarlo. Il presidente aveva messo nero su bianco il suo invito in una lettera di ringraziamento inviata a...

Valseriana News

Foto di rito (@Andrea Capoferri)Il Passo della Presolana (1297 m slm) unisce laa Colere ... UscitiVia Mala, qualcuno potrebbe pensare che la SS294, nei suoi 59 km, abbia terminato le ...Originario di Clusone, in, lo chef, noto anche per essere il proprietario dell' unico ristorante italiano ad aver ricevuto il massimo riconoscimento'rossa' al di fuori dell'Italia - ... Sabato 8 ottobre Il Lombardia passa anche dalla Val Seriana Correre con il sor… Riso, o meglio tagliare il traguardo con la soddisfazione dipinta in volto ma solo dopo essersela meritata lungo un itinerario tra borghi e boschi, sorgenti e miniere, tracce del p ...Tempi dilatati per l’accesso alla città a causa dei due interventi. Mezz’ora per arrivare da Colognola che salgono a 45 per chi parte da Almè, Sorisole o Nembro ...