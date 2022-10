Dagli Usa 17 sanzioni contro l’Iran | colpito anche il direttore del carcere in cui è rinchiusa Alessia Piperno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha annunciato imminentida parte degli Stati Uniti nei confronti di 14 persone e 3 entità iraniane che vengono accusate di essere responsabili, con vari gradi di coinvolgimento, della «brutale repressione» delle proteste che settimane infiammano il Paese in seguito alla morte in circostanze di Mahsa Amini, che era stata arrestata dalla polizia per non aver indossato il velo islamico nella maniera considerata corretta. Dopo l’Ue,Washington colpisce. Tra i soggetti sanzionati figuranosette persone ai vertici del sistema carcerario iraniano. Tra questiquello l’ormai nota prigione di Evin – Hedayat Farzadi – dove sono stati rinchiusi numerosi individui considerati dissidenti, tra cui la travel blogger italiana ...