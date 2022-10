“Correte | c’è un cadavere” Caso Marzia Capezzuto | l’annuncio di Chi l’ha visto | Macabro ritrovamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nuove notizie suldiCapezzuti. La 29enne originaria di Milano è scomparsa da Pontecagnano il 7 marzo 2022, il giorno prima del suo compleanno. Da anni si era trasferita in provincia di Salerno dalla famiglia del compagno, Alessandro, morto nel 2019 in circostanze poco chiare. Anche dopo il decesso del compagno, la 29enne è rimasta a Pontecagnano in casa con la cognata Barbara, intervistata anche da Chi? trasmissione in onda su Rai Tre che si occupa delle persone scomparse. Secondo le ipotesi d’accusa,Capezzuti sarebbe stata ospitata in casa dai parenti di Alessandro che l’avrebbero poi trattenuta con la forza e ridotta in schiavitù. Leggi anche: “Ma è seria?”. Federica Sciarelli, telespettatori impazziti pera Chi...